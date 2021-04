Moncalieri, cade dalla mountain bike e perde conoscenza: intervento del Soccorso Alpino

L’incidente è accaduto intorno alle 12 lungo i sentieri che scendono dalla chiesetta del Colle della Maddalena, nel comune di Moncalieri: un uomo ha perso il controllo della sua mountain bike ed è caduto.

Cadendo, l’uomo ha riportato un trauma cranico commotivo con perdita di conoscenza. Necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. La squadra locale, allertata dalla centrale operativa ha raggiunto l’uomo bloccato in un sentiero impervio: sul posto sono intervenuti due tecnici, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, e una squadra con due medici e volontari che ha coordinato l’arrivo dell’autoambulanza, dopo aver valutato le condizioni sanitario dell’infortunato. L’uomo è ricoverato in codice giallo in ospedale.