Monachino e Cubetta

Come finirà in Ucraina? Questi giorni febbrili mi ricordano la conferenza di Monaco del 1938. Lì c’era Hitler che, dopo essersi annesso l’Austria, voleva i Sudeti (cioè mezza Cecoslovacchia). Pensando di ammansirlo glieli diedero, in cambio di generiche promesse di fare il bravo. L’anno dopo lui invase la Polonia e fu guerra. Fatte le debite proporzioni, non ricorda un po’ la crisi Ucraina di oggi? Si sa che Putin vorrebbe recuperare i petali del fiore comunista staccatisi dopo la caduta del muro di Berlino, a cominciare dall’Ucraina (della quale si è già ripreso la Crimea senza colpo ferire). Stavolta si oppone all’entrata dell’Ucraina nella Nato, perché teme che ciò possa preludere all’installazione di missili nucleari sullo zerbino di casa, come lo temeva Kennedy ai tempi della crisi di Cuba del 1962. Magari lo zar Vladimir non arriverà fino all’occupazione militare, ma vuole avere come vicino uno stato amico, o almeno neutrale. Per ciò ha mostrato i muscoli schierando esercito e flotta al confine, con la scusa delle esercitazioni. Le ultime notizie parlano di ritiro già avviato e di progressiva distensione, ma Putin è imprevedibile. Negli ultimi anni ha lanciato diversi attacchi informatici all’occidente causando danni economici rilevanti, ma sempre negandone la paternità. Adesso ha triplicato il prezzo del gas russo mettendo in ginocchio la Ue. Speriamo che tutto finisca bene, ma non credo che, se Putin avesse invaso, qualcuno lo avrebbe ostacolato tranne gli ucraini, che sarebbero stati annientati in pochi giorni. Dall’occidente? Solo proteste e minacce. Come nella barzelletta del tizio incerottato che dice “me ne sono prese tante, ma sapessi quante glie ne ho dette!”.

collino@cronacaqui.it