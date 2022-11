Molinette, asportato tumore di 70 chili: è il più grande della storia

Intervento record all’ospedale Molinette di Torino, asportato un tumore pesante circa 70 chili, la massa tumorale più pesante di cui si ha notizia in tutta la letteratura medica. Un ammasso che ostruiva completamente l’addome di una giovane donna, arrivando fino ai polmoni e rendendo sempre più difficoltosa la respirazione.

Giunta al pronto soccorso in condizioni molto gravi, la donna è stata sottoposta a una doppia operazione chirurgica, eseguita dal dottor Francesco Moro (nella foto) e dalla sua equipe. La prima è servita a drenare la parte liquida di una cisti di ben 52 litri, la seconda ad asportare la parte solida, di circa 25 chili.

Il doppio intervento è perfettamente riuscito. La paziente, ora in buone condizioni, è stata successivamente trasferita da Rianimazione in Chirurgia, quindi a Dietetica e Nutrizione clinica: per lei, la fine di un incubo.