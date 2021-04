Molesta passanti e negozianti. Fermato, prende i poliziotti a calci e pugni. Arrestato un 19enne del Gambia

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti martedì pomeriggio in via Milano a Torino poiché diversi passanti avevano segnalato la presenza di un soggetto molesto in strada. Il ragazzo, un 19enne del Gambia, stava provocando passanti ed esercenti commerciali senza motivo. I poliziotti, nel tentativo di riportare il giovane alla calma sono stati spintonati ed aggrediti dal 19enne il quale ha anche provato ad allontanarsi eludendo il controllo.

COLPISCE GLI AGENTI

Il ragazzo è stato raggiunto dai poliziotti che sono stati colpiti con calci e pugni. Ne è nata una colluttazione a seguito della quale si è riusciti a fermare e mettere in sicurezza l’extracomunitario. Lo straniero, arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, aveva diversi alias sotto i quali sono emersi precedenti per resistenza, minacce e false attestazioni. Inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli agenti hanno riportato lesioni guaribili in 2 e 7 giorni.