Moda, sport e pace nel nome di Mandela: le sfilate a Villa Sassi

La Torino Fashion Week entra nel vivo con un fine settimana a tutta moda e glamour. Da un lato, infatti, oggi e lunedì, continueranno le sfilate visibili sulla pagina Facebook dell’evento nella location di Villa Sassi; dall’altro, le guest star della settimana della moda, Maki e Tukwini Mandela, rispettivamente figlia e nipote del Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela, proseguiranno il proprio tour torinese (supportato da Leasy Rent) con una giornata di relax presso il Club Ronchiverdi di corso Moncalieri, salotto d’eccezione della Torino Fashion Week in nome del messaggio “lo sport per la pace”.

In questa occasione il Club presenterà alla Mandela una fotografia in cui appare seduta accanto al papà Nelson, proprio come in un dipinto, sulla quale la stilista lascerà la propria dedica. La fotografia, in seguito, rimarrà esposta sulle pareti del salone del Club. Questo uno dei momenti importanti della settimana in cui lo sport si metterà a disposizione della pace e che proseguirà nella cena benefica in programma il 12 luglio a Villa Sassi. «Lo sport è unione, amicizia e passatemi il termine pace – commenta Massimo Di Conza, direttore marketing dei Ronchiverdi -, per questo abbiamo voluto esserci, il mondo del fashion deve fare la sua parte e, i nostri sforzi per unire l’universo sportivo a temi così delicati come la pace può essere di grande aiuto».

Oggi quindi, l’inaugurazione ufficiale alle 16.30 con i designer della rete Een, poi alle 19.30, introdotti dal claim “Call from the War to Prosperity”, sfileranno gli stilisti provenienti dall’Ucraina.

Domani, alle 17,30, infine, gli studenti di tre scuole moda torinesi e alle 20,30 otto stilisti torinesi indipendenti di Cna Federmoda, insieme, grazie al contributo della Camera di Commercio di Torino, presenteranno le loro collezioni per il settimo anno consecutivo attraverso la sfilata Made in Italy.