MiTo, la grande classica invade Torino

Meno sei. Mancano sei giorni all’inaugurazione di MiTo–Settembre Musica che si terrà lunedì prossimo all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, affidata all’esecuzione della londinese Philarmonia Orchestra diretta da John Axelrod (martedì 6 sarà alla Scala di Milano). Inizia così il countdown all’apertura del cartellone “luminoso” del festival internazionale di musica classica presieduto da Anna Gastel che fino al 25 settembre inonderà di note conservatori, teatri, piazze, chiese di Torino e di Milano. Un cartellone “luminoso”, quello disegnato da Nicola Campogrande, perché “luce” è il tema di questa sedicesima edizione. E poco importa se in origine la scelta del filo conduttore faceva riferimento alla luce al fondo al tunnel della pandemia, alla luce della ripresa, mentre ora, con una guerra in corso e le travagliate vicende ad essa correlate, rimanda più prosaicamente al caro bollette. Sì, perché «il tipo di benessere che dà la musica a chi la fa e a chi l’ascolta – sottolinea Campogrande – è impagabile e più riusciamo ad ascoltare musica meglio stiamo».

Spazio, allora, alle infinite variazioni musicali offerte dal pentagramma e a chi le sa meglio interpretare. «Noi sfruttiamo i musicisti per quello che possono dare – è ancora il direttore artistico -, non per il loro passaporto». Che sia questo russo o ucraino. E ancora una volta la guerra fa sentire la sua sinistra presenza. È soltanto di poco più di un mese fa il caso delle polemiche sollevate dalla presenza di Teodor Currentzis con il suo ensemble MusicAeterna al Festival di Salisburgo, a causa dei suoi legami con la Russia. «Ma – commenta Campogrande – non me la sento di dire su come gli altri hanno reagito, magari in maniera impulsiva. Artisti ucraini e russi continueranno ad essere miei colleghi».

Grandi orchestre, direttori e interpreti di fama animeranno gli oltre cento concerti in programma nel capoluogo piemontese e in quello lombardo. Oltre alla compagine londinese anche l’Accademia di Santa Cecilia con Barbara Hannigan, la Neojiba orchestra, l’orchestra giovanile dello Stato brasiliano di Bahia con la pianista Maria Joao Pires e molti altri. Tutti concerti a prezzi popolari: 25 e 20 euro, ridotto a 5 euro per i nati dal 2008.