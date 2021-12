Misure anti-Covid, controlli nelle aree della movida: multati sette minorenni, non indossavano la mascherina

Lo scorso sabato sera hanno avuto luogo i servizi straordinari interforze disposti con ordinanza del Questore nelle zone del centro cittadino di Torino maggiormente interessate dalla movida. Circa 50 operatori tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di Finanza e della polizia municipale hanno effettuato controlli presso numerosi esercizi pubblici allo scopo di prevenire e sanzionare condotte irregolari di esercenti ed avventori e verificare l’osservanza delle prescrizioni Covid-19.

VERIFICHE NEI LOCALI

Sono state effettuate verifiche presso tutti i locali presenti in via Verdi e via Sant’Ottavio, ove i recenti fatti di cronaca hanno evidenziato il fenomeno delle “baby gang”. Sette giovani minorenni, che non indossavano la mascherina, sono stati sanzionati ed un locale è risultato non in regola nell’esposizione della licenza. Non sono state riscontrate, al contrario, irregolarità in merito al possesso del green pass da parte delle oltre 200 persone controllate.

SANZIONATI TRE LOCALI

Ulteriori controlli sono stati effettuati in alcuni locali compresi tra via Matteo Pescatore e Lungo Po Cadorna, oggetto da tempo di esposti e lamentele da parte dei cittadini residenti. Tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per non aver adottato idonee misure di distanziamento per impedire gli assembramenti; sanzioni di 400 euro sono state inflitte anche ad alcuni clienti senza mascherina ed un avventore colto privo di green pass all’interno di un bar, il cui titolare è stato a sua volta sanzionato. Ulteriori quattro sanzioni sono state elevate nei confronti di tre esercenti, tra cui il titolare di un minimarket, che avevano somministrato bevande alcooliche da asporto oltre le ore 21, contravvenendo all’ordinanza sindacale.