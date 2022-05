Misterioso agguato in strada alle Vallette: ragazzo ferito al piede da una pallottola

Giovedì notte un ragazzo di 23 anni, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria con una ferita da arma da fuoco al piede sinistro. Dopo le medicazioni da parte dei medici, sono intervenuti gli agenti della polizia ai quali l’uomo avrebbe raccontato di essere stato colpito da una persona a lui sconosciuta mentre si trovava in corso Cincinnato, nella serata di mercoledì, cioè qualche ora prima di presentarsi in ospedale. Sono poche, al momento, le certezze su quanto accaduto e per questo continuano le indagini che dovranno fare luce su alcuni aspetti della vicenda. Rimangono aperte diverse ipotesi investigative anche perché il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, non avrebbe fornito ulteriori spiegazioni agli inquirenti che, intanto, hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del quartiere. La zona dove sarebbe stato ferito, almeno dal suo racconto, nelle ore notturne è particolarmente critica, anche se poco frequentata. Sul posto indicato dal ferito, gli agenti della Scientifica hanno trovato, in effetti, macchie di sangue, verosimilmente riconducibili alla vittima, ma nessun testimone o bossoli di proiettili di pistola. Secondo il racconto, sarebbe stato esploso un solo colpo che non sarebbe partito accidentalmente, ma lo sparatore avrebbe mirato alle gambe del 23enne. A prima vista l’agguato potrebbe sembrare un avvertimento violento rivolto al giovane. Si ipotizza un debito non pagato ad un usuraio o a qualche spacciatore di stupefacenti. Qualche elemento in più sul ferimento potrebbe venire dal cellulare della vittima e dalla perquisizione che la polizia potrebbe effettuare nella sua abitazione. Sembra infatti inverosimile pensare che il ragazzo sia stato scelto a caso dallo sparatore, ma al momento non ci sarebbero altri elementi concreti. Sul caso indaga anche la squadra mobile della questura i cui investigatori hanno cercato a lungo anche l’ogiva che dopo essere penetrata nel piede del ferito, sarebbe uscita. Per ora, però, non è stata trovata. Nel recente passato, la stessa zona è stata oggetto anche di altri fatti di cronaca violenta, compreso un ferimento a colpi di pistola esplosi per ritorsione nei confronti della vittima. In quell’occasione, però, gli agenti della questura individuarono i responsabili, nonostante la vittima non avesse collaborato pienamente, proprio come in questo caso. Le condizioni cliniche del ferito, che è stato dimesso dall’ospedale, non suscitano particolare preoccupazione e tra qualche giorno l’uomo potrà riprendere a camminare.