Miss Italia riparte da Pettenasco

Iniziano ufficialmente oggi al Lago d’Orta, le selezioni Piemonte e Valle d’Aosta di Miss Italia, celebre concorso di bellezza alla sua 83ma edizione. Dopo lo strepitoso successo della torinese Rebecca Arnone eletta Miss Mondo Italia alla finalissima di Gallipoli, la squadra di bellissime sarà guidata per la prima volta, dall’agente regionale Mirella Rocca, che è succeduta a Vito Buonfine e che insieme a Domenico Barbano, patron di Miss Mondo, è fondatrice di Hoas, l’evento di moda che lo scorso novembre si è svolto negli spazi del Lingotto. E già dai primi casting di aprile a Torino, presi d’assalto da ragazze provenienti da ogni parte della regione, si può dire sia cominciata una nuova era, nella speranza per il Piemonte, di incoronare una nuova “Cristina Chiabotto”. E finalmente di nuovo all’insegna della normalità, con le selezioni non più in streaming, ma sul territorio, sulle piazze, nei borghi e fra la gente. Saranno una trentina le giovani che stasera, alle 20,30, si daranno appuntamento allo storico Hotel L’Approdo di Pettenasco, sul Lago d’Orta, per essere selezionate per Miss Italia Piemonte e Valle d’Aosta. Alla finalissima accederanno 160 bellissime, otto per regione ma solo una sarà la vincitrice, anche se come di consueto si assegneranno le fasce: Miss Sorriso, Miss Cinema e Miss Eleganza, sono solo alcune fra quelle più ambite. Per l’hotel L’Approdo si tratta tra l’altro di un gradito ritorno del concorso più prestigioso del Paese, diretto da Patrizia Mirigliani, dopo un’assenza di trent’anni. A condurre la serata Poltronissima Luca&Max. Mirella Rocca si dice «particolarmente emozionata per l’inizio di questa nuova avventura, per di più, in un contesto così importante nella storia di Miss Italia». Il cammino verso l’elezione della più bella del Paese dunque prende il via stasera per concludersi poi a settembre. Solo allora sapremo a chi Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, 21enne mora di Scampia, cederà corona e scettro.