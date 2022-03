Miriam Leone, bebé in arrivo? Intanto si gode il suo amore

Miriam Leone torna protagonista al cinema, al fianco di Pierfrancesco Favino, in “Corro da te”, una commedia romantica nella quale interpreta una musicista costretta a vivere su una sedia a rotelle. Ma alla premiére del film l’attrice siciliana si è presentata con un tubino in latex azzurro, firmato Versace, che ha messo in mostra la sua bellezza e anche un pancino sospetto.

Sui social, dove Miriam è seguitissima, è partita la domanda: aspetta il primo figlio? Un dubbio lecito alla luce delle immagini, e che sarebbe anche un bel colpo di scena pensando al recente passato. In effetti l’ex Miss Italia aveva sempre messo in dubbio i suoi progetti di matrimonio e invece nel settembre scorso ha sposato il musicista Paolo Carullo. E nel 2019 parlando di una sua futura maternità, era stata chiara, intervistata da Grazia: «Famiglia e figli per ora non sono nel mio orizzonte. E voglio proprio dirlo, perché bisogna smetterla di considerare la maternità come un destino».

In tre anni però è cambiato tutto e lo abbiamo capito anche dalle immagini che ha postato di recente dalla luna di miele alle Maldive. «Chiedimi se sono felice», aveva scritto postando alcune foto. Ma in fondo la domanda non si pone, bastava guardare il suo sorriso per capirlo. A settembre, il matrimonio a sorpresa con Paolo. Poi l’attesa per gli impegni di lavoro che entrambi dovevano onorare ma anche per far calare la curva epidemica e partire senza preoccupazioni. Finalmente il viaggio che aspettava da tanto e che è goduta appieno. Una serie di immagini tra mare e spiaggia che rendono onore alla bellezza dell’ex Miss Italia che spesso ha lavorato a Torino.

Accanto a lei il marito, celebrato di recente con un post per San Valentino. «Non servono parole. È dolce poterti dedicare questa foto anche qui. A tutti i Valentini un augurio: amate a rispettate chi scegliete, chi vi ha scelto, chi vi sceglie ogni giorno. Scambiatevi regali e gentilezze anche quando non è festa. Celebrate ogni giorno appassionatamente. Buon San Valentino a tutti gli innamorati… e al mio».