Miranchuk salva il Toro: solo 1-1 con il Verona

Non inizia nel migliore dei modi il 2023 del Torino, che non riesce a battere in casa il Verona ultimo in classifica. Primo tempo bloccato, con pochi sussulti. Ma al 45′ gli ospiti passano in vantaggio: calcio d’angolo di Lazovic, uscita a vuoto di Milinkovic-Savic e colpo di testa vincente di Djuric. Pochi istanti dopo il portiere granata rischia di regalare il 2-0 ai veneti con un controllo sciagurato.

Nella ripresa non arriva la reazione dei padroni di casa, che stentano a creare pericoli a Montipò. Serve un sussulto. Che arriva al 64′, quando Miranchuk s’inventa un gol semplicemente straordinario, 1-1. Subito dopo il Verona spreca un’occasione colossale con Lazovic che di testa mette a lato da ottima posizione. Nel finale opportunità d’oro di Lukic che non trova la porta di testa. Juric stecca contro la sua ex squadra.