Miranchuk, poi la difesa: Juric applaude i giovani

I big segnano, i baby chiudono la porta: nel Toro sono tutti promossi dopo la vittoria in amichevole contro l’Espanyol, il primo test del ritiro spagnolo. Juric può sorridere per tanti motivi, dal gol di Miranchuk che ha deciso la sfida fino al ritorno di Schuurs, ritrovato a pieno regime dopo il grande spavento per l’infortunio alla spalla di un mese fa. E anche gli esperimenti Bayeye e Ilkhan sono riusciti, così come Ricci ha guidato come al solito alla grande la manovra granata.

Un giro palla veloce ed efficace, la squadra ha provato tante azioni partendo dal basso e per poco non ha trasformato in gol gli esperimenti, con Karamoh a segno (in fuorigioco) dopo un’azione di una ventina di passaggi. La fase difensiva non ha mostrato lacune, pur con una buona dose di fortuna sulla conclusione di Joselu respinta dal palo: Berisha, il secondo portiere che ha reclamato pubblicamente maggiore spazio, è decisivo con un bell’intervento in chiusura di primo tempo, mentre nel finale sono Djidji e Gemello ad alzare la saracinesca per l’1-0 finale e la vittoria contro la sedicesima forza della Liga. Anche i tanti giovani della Primavera lanciati nell’ultima mezz’ora, da Caccavo a N’Guessan e Dembelé, superano il test e si guadagnano gli applausi dell’allenatore.

I lavori a San Pedro del Pinatar proseguiranno fino a sabato prossimo con un altro test fissato per venerdì contro l’Almeria, mentre oggi sono attesi in ritiro i primi nazionali eliminati dal Mondiale: le vacanze dei serbi sono terminate, Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic si aggregheranno al resto dei compagni. Il gruppo di Juric, pian piano, torna a ricomporsi.