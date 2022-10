Miranchuk è l’anti Juve: già due gol alla Signora ai tempi della Lokomotiv

È Aleksej Miranchuk l’anti-Juve a disposizione di Ivan Juric. Il russo è pronto per il suo primo derby della Mole e vuole ripetere ciò che ha fatto in passato. Non avrà mai vinto contro i bianconeri, infatti in quattro precedenti ha raccolto soltanto un pareggio e tre sconfitte, ma ha dimostrato di avere un fiuto del gol particolare quando vede la Juve. Ai tempi della Lokomotiv Mosca fu il grande protagonista nel doppio confronto con la Signora ai gironi: la formazione di Maurizio Sarri vinse sia all’andata che al ritorno, ma Miranchuk riuscì a realizzare due gol. All’andata in Russia pareggiò momentaneamente il vantaggio di Ramsey ma la squadra di Mosca cadde al 90’ per mano di Douglas Costa, al ritorno mise i brividi all’Allianz Stadium. In gol alla mezz’ora, la Lokomotiv riuscì a resistere fino a una decina di minuti dalla fine, quando si scatenò Dybala che con una doppietta in 120 secondi ribaltò tutto. Gli altri incroci di Miranchuk risalgono all’Atalanta e al 2020/2021: pareggio sotto la Mole per 1-1, ma soprattutto la sconfitta in finale di Reggio Emilia. Il fantasista disputa soltanto gli ultimi sette minuti di gara, è il suo ultimo precedente ed è quello che fa più male mentre l’anno scorso non è stato a disposizione per affrontare la Juve. Sabato avrà il suo quinto incrocio personale con i bianconeri, Juric sta pensando di lanciarlo nuovamente dal primo minuto. Dopo le prove con Napoli ed Empoli, Miranchuk sta ritrovando la condizione migliore dopo un mese e mezzo fermo ai box per colpa di un problema muscolare alla coscia destra. Ora è chiamato ad aumentare la sua incisività e la qualità nelle giocate, oltre al numero di gol e assist: come passaggi vincenti è fermo a zero, l’unica rete è quella all’esordio contro il Monza. E ce ne sarebbe pure una seconda contro l’Empoli, ma l’arbitro Fourneau e il Var gli hanno strozzato l’urlo dell’esultanza. Un motivo in più per cercare gloria contro la Juve, una vittima particolarmente gradita a Miranchuk.