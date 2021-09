Mirafiori, rubano navigatore satellitare da un’auto: arrestati due fratelli

Due persone sono state arrestate per furto, tra cui una denunciata per ricettazione. Si tratta di due fratelli, ultracinquantenni, con precedenti di Polizia, arrestati dagli agenti del commissariato San Secondo dopo aver tentato di rubare un navigatore satellitare da un auto parcheggiata nei pressi di un ristorante a Mirafiori.

Sfortunatamente per i rei, il proprietario dell’auto era all’interno del ristorante e, non appena ha sentito l’antifurto della sua auto suonare, si è precipitato nel parcheggio, cogliendoli in flagranza. Fermati dai poliziotti, allertati dalla vittima, sono stati perquisiti: trovati in possesso del navigatore, restituito al proprietario, due cacciaviti, una punta di trapano ed una forbice, occultati sotto gli indumenti.

Dalla successiva perquisizione in casa, trovati in un armadio della camera da letto, numerosi apparecchi elettronici, tra i quali navigatori satellitari, compresi di custodie e fili di ricarica e 5 paia di occhiali da sole