Mirafiori, finge di essere stato rapinato al bancomat: denunciato

Sono le 11 del mattino di sabato scorso in zona Mirafiori quando un cittadino ha contattato il 112 NUE riferendo di essere stato appena derubato. Gli agenti del commissariato di zona lo hanno raggiunto in pochi minuti, facendosi raccontare quanto accaduto poco prima.

L’uomo ha riferito che, dopo aver prelevato a un bancomat in corso Traiano, era stato bloccato da due soggetti a bordo di un motociclo che gli avevano intimato di consegnare il denaro ritirato. Questi aveva ubbidito e i malfattori si erano poi allontanati, facendo perdere le proprie tracce.

Nel visionare le immagini della video sorveglianza di un’attività commerciale presente nella zona interessata, gli operatori non hanno però trovato riscontro con il racconto della vittima. Dopo alcuni istanti l’uomo ha confessato ai poliziotti di aver inventato tutto nel tentativo di giustificare alla moglie il fatto di aver smarrito il denaro prelevato. Per lui è scattata la denuncia per simulazione di reato e procurato allarme.