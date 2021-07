Mirafiori Day: “Gigafactory a Torino per produzione e occupazione” [IL VIDEO]

“A Mirafiori ci sono spazi e posti per riportare la produzione e l’occupazione in tutta la città. Da questo punto di vista, portare la Gigafactory a Torino sarebbe essenziale”. Parole di lavoratori, parlamentari e rappresentanti di sindacati nella giornata di oggi al presidio “Mirafiori Day” della Fiom, organizzato davanti allo stabilimento torinese in attesa dell’Electrification day di Stellantis di questo giovedì.

“L’iniziativa è stata organizzata per accendere i riflettori su una situazione che riteniamo insostenibile e che coinvolge non solo i metalmeccanici ma tutta la città”, ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino. Gli fa eco Enrica Valfrè (CGIL Torino): “Siamo in una fase importante e, in attesa di giovedì, dobbiamo far sentire la voce del sindacato e dei lavoratori. Non vogliamo essere spettatori, ma protagonisti”.

“Abbiamo deciso di fare squadra per riportare produzione e occupazione a Torino: è una città che se lo merita e che merita uno slancio ad una realtà che rischia di essere inutilizzata”, dice invece Stefano Lepri, parlamentare del Partito Democratico. Ha parlato, infine, anche Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia: “Bisogna lavorare insieme per riportare un progetto che sensibilizzi Stellantis e le aziende per far capire che qui ci sono produzioni”.