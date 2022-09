Mirafiori: dal 2008 persi 2.800 operai

Quello che non farà il Pd con la Festa dell’Unità, in qualche modo, si è ripromessa di farlo la Fiom con la propria. Quattro giorni di dibatti attorno al lavoro allo Sporting Dora che, tra il 6 e il 9 settembre, accenderanno le polveri della campagna elettorale con un dibattito sull’occupazione che coinvolgerà il segretario della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, oltre che il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano e Maurizio Acerbo per Rifondazione Comunista.

Ma al centro della festa degli operai di Torino domina ancora la “vertenza” sulla crisi della città, lanciata prima della pandemia: una richiesta disperata di invertire la rotta che, oggi, viene resa dallo stabilimento dimezzato a Mirafiori prima da Fiat, poi da Fca e oggi da Stellantis. Da qui negli ultimi quattordici anni sono spariti almeno 2.800 operai, solo nelle carrozzerie: il cuore della fabbrica. E quelli che restano hanno un’età media «troppo alta» secondo il sindacato dei metalmeccanici Cgil. Tra questi, gli ultimi 900 sono arrivati a gennaio dalla chiusura dello stabilimento Maserati a Grugliasco. «Le “tute blu” sono più che dimezzate ma oggi dobbiamo considerare anche i lavoratori non più solo in catena di montaggio, per questo si pone il problema anche degli impiegati» spiega il segretario Edi Lazzi, che guarda con apprensione all’incontro che l’amministratore delegato dell’azienda Carlos Tavares avrà con Comune e Regione il 20 settembre. Agli sgoccioli di una campagna elettorale che vedrà in città anche il leader della Lega, Matteo Salvini. «Il lavoro in questi anni è stato abbandonato, anzi le leggi sono state fatte contro il lavoro. Per conquistare il voto degli operai servono proposte credibili, in particolare su pensioni e giovani – aggiunge il segretario della Fiom Torino -. Il centrosinistra è considerato dai lavoratori colpevole di avere fatto leggi che hanno peggiorato le loro condizioni, come la riforma Fornero e il Jobs Act. Hanno figli disoccupati, precari o sfruttati. I partiti di sinistra dovrebbero riattivare un rapporto con le lavoratrici e i lavoratori: non solo il volantino fuori dai cancelli in campagna elettorale, ma un dialogo costante». Da affrontare, però, c’è la questione Stellantis più di quanto arriverà dal voto. «Dall’incontro del 20 settembre tra Tavares e le istituzioni locali ci aspettiamo la conferma che a Mirafiori si farà la fabbrica per il riciclo delle auto elettriche. Non è la soluzione del problema, ma significa che s’inizia ad andare nella direzione giusta» ha ricordato Lazzi, auspicando ancora una volta l’arrivo di nuovi modelli e di risposte in materia di transizione. Ma alla festa Fiom si parlerà anche d’altro. Temi “caldi” sui posti di lavoro e non solo sul fronte metalmeccanico. La prima sera interverrà il leader della Cgil, Maurizio Landini e quello della Fiom, Michele De Palma che dialogheranno con il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin. In collegamento, anche il ministro Enrico Giovannini. Il giorno successivo culminerà con un confronto sulla transizione elettrica e quello successivo con la presentazione di una ricerca sulle violenze e le disparità di genere in metalmeccanica.