Minacciano e rapinano un uomo sotto i portici di via Nizza: due arresti

Un’aggressione avvenuta nei pressi della stazione Porta Nuova nella notte fra domenica e lunedì scorsi ai danni di un 32enne italiano si è conclusa col fermo, a opera di personale della Squadra Volante, di due cittadini stranieri. La rapina è avvenuta nei pressi di un hotel di via Nizza, ove la vittima si stava recando per chiedere di alloggiare. L’uomo, però, è stato avvicinato, all’improvviso, sotto i portici da due soggetti sconosciuti.

Uno di questi ha rotto una bottiglia in vetro che aveva con sé e ha minacciato di colpirlo se non gli avesse consegnato del denaro. Il 32enne allora ha consegnato loro una banconota da 20 euro. I malfattori si sono dileguati e poco dopo la vittima è riuscita a chiedere aiuto a personale della Polizia di Stato in transito.

Ricevute le descrizioni dei due rapinatori di via Nizza, gli agenti hanno effettuato mirate ricerche nel quadrilatero di San Salvario dove li hanno rintracciati poco dopo, in via Saluzzo. Si trattava di un cittadino nigeriano di 25 anni e di un cittadino gambiano di 23, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora a Torino, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. I due sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata in concorso. Il fermo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, i due autori del fatto si trovano attualmente in carcere.