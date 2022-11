Minaccia conoscente con un’ascia in strada a Torino, arrestato 21enne

Gli agenti di Polizia hanno arrestato un giovane di 21 anni a Torino, fermato in possesso di un’ascia che aveva usato per minacciare un conoscente in strada.

E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo che era stato minacciato con l’ascia ha avvisato le forze dell’ordine in seguito all’episodio ed il 21enne è stato fermato in via Gorizia.

Alla vista dei poliziotti ha provato a nascondere l’arma sotto un’auto parcheggiata ed ha poi rifiutato di fornire le generalità, aggredendo quindi uno degli agenti. Fermato, in casa sono stati trovati inoltre 150 grammi di sostanza cannabinoide. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.