Minacce sui social al sindaco: risarcimento donato alla scuola

Quasi un anno fa, il sindaco di Frossasco Federico Comba riceveva minacce attraverso i social da un suo concittadino. Minacce che tuttavia non sono passate inosservate e che il primo cittadino non ha più voluto accettare. «Non è che se si sta dietro una tastiera si può dire tutto quello che si vuole – afferma Comba -. Dopo l’accaduto ho sentito i miei legali e c’erano gli estremi per una denuncia». A distanza di circa un anno il procedimento penale si è espresso a favore del sindaco. «Si è concluso con una lettera di scuse nei miei confronti e il versamento di un assegno (da 800 euro, ndr) a titolo di risarcimento il cui importo è stato da me donato al Comune di Frossasco sotto forma di materiale scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria» conclude Comba. Il “leone da tastiera” ha quindi fatto ammenda, un segnale positivo contro il far west dei social. «Le affermazioni che aveva fatto se le poteva evitare – sottolinea il primo cittadino -. Purtroppo non è la prima volta che sui social le persone si sentono in diritto di scrivere quello che vogliono. Non è così. Certe cose non dovrebbero mai succedere. Anche perché è un effetto a catena, quello che tu scrivi viene letto da altri che si fa un’idea sbagliata sulla tua persona, e così via». Stufo di questa situazione il sindaco ha deciso di prendere in mano la questione e non rimanere impassibile. «Dopo un po’ si deve dire basta e intervenire nel modo corretto». Con una delibera comunale, il sindaco ha quindi donato quanto ricevuto di risarcimento ai bambini delle scuole: dai giochi, come una palla soffy e blocchi educativi per l’asilo, ai libri per le elementari, fino a una lavagna magnetica per le scuole medie.