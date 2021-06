Minacce ed estorsioni ai membri della famiglia, un arresto in Centro

Un uomo originario del Nord Africa è stato arrestato domenica scorsa nel pomeriggio dagli agenti del commissariato Centro per atti persecutori ed estorsione. I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una persona molesta nei confronti di un nucleo familiare. L’uomo, risultato essere il fratello, si era portato nel cortile dello stabile con l’intento di estorcere denaro ai suoi parenti.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un gruppo di donne scosse che erano state minacciate di morte da lui e questo genere di episodi non erano una novità: le richieste di denaro associate a minacce, infatti, andavano avanti da tempo. Richieste spesso assecondate per timore di ritorsioni.

Circa un mese fa, l’uomo era anche stato arrestato per tentata estorsione nei confronti di un altro parente, per questo episodio l’uomo era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla vittima. Al momento della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite a taglio.