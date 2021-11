Minacce e maltrattamenti alla moglie che si vaccina: denunciato marito No Vax

Ha minacciato la moglie per giorni, urlando e danneggiando oggetti in casa. Al centro della discussione il vaccino anti Covid: lei, vaccinata, continuamente denigrata e maltrattata dal marito No Vax.

DENUNCIATO

E’ accaduto in un’abitazione del quartiere Mirafiori, a Torino. Le tensioni nella coppia sono culminate con l’episodio di giovedì sera, quando una chiamata al 112 ha segnalato la lite in famiglia. L’uomo, al termine dell’ennesima discussione, ha iniziato a gettare oggetti a terra, tra cui due decoder digitali, e minacciava di dare fuoco all’appartamento. Fermato, è stato denunciato ed allontanato d’urgenza dall’alloggio.

LA STORIA

L’uomo aveva riferito alla donna di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi, aggiungendo che si sarebbe per questo anche licenziato dal proprio lavoro. L’invito alla moglie di fare lo stesso, però, non sarebbe stato accolto e da lì sono scattate le tensioni. Il marito si era inoltre opposto fermamente alla possibilità di far vaccinare il figlio, trovando anche qui il parere opposto della consorte.