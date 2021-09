Minacce di morte al sindaco: «Tu sei un ladro di bambini»

Parlano al plurale e le loro minacce di morte le hanno messe rosso su grigio, usando una bomboletta spray per scrivere sull’asfalto di via Primo Maggio a Pinerolo. Nel loro mirino ci sono quelli che chiamano «ladri di bambini», presumibilmente per una o più vicende di figli dati in affidamento. I destinatari del messaggio sono il sindaco Luca Salvai, gli assistenti sociali e gli psicologi dell’Asl To3. Persone ancora senza un’identità hanno colpito nella notte tra lunedì e martedì, di fronte alla sede del settimanale “l’Eco del Chisone”, nell’area industriale Porporata di Pinerolo, realizzando una scritta su più righe e a caratteri cubitali, ben visibile dalle finestre del giornale. Una scritta in cui non mancano errori di ortografia e cancellazioni. Il messaggio completo è: «Sindaco Salvai, assistenti sociali, psicologia asl 3. Ladri di bambini. I bambini non si toccano. Per i nostri figli uccidiamo a tutti». Non è la prima volta che il Consorzio Socio-assistenziale del Pinerolese, il Ciss, finisce al centro di minacce: «Sei mesi fa circa, erano già state ritrovate delle scritte sulla nostra sede e allora come oggi avevamo fatto denuncia» spiega la direttrice Monique Jourdan. Toccherà agli inquirenti dipanare la matassa e capire se i due fatti siano collegati o meno. Nel caso dell’Asl To3, invece, non risultano in precedenza minacce del genere. Dal canto suo, anche Salvai è già stato oggetto di minacce personali, ma per una vicenda differente. Il 26 luglio 2018, sotto i portici del centro storico, qualcuno aveva affisso un biglietto scritto a mano, con un messaggio preoccupante: «Se Salvai chiude il centro e toglie i parcheggi, noi gli togliamo la famiglia». In merito alle ultime minacce, invece, il primo cittadino mostra solidarietà con gli operatori di Ciss e Asl e non nasconde la delusione.