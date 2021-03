Mina, la voce del silenzio compie 81 anni

Lei non c’è, non si vede. Lei si sente. Se esiste qualcuno che ha saputo fare dell’assenza la sua presenza più forte, altri non può essere che Mina. La voce più bella di tutti i tempi che il 25 marzo compirà 81 anni e che l’Italia si prepara a festeggiare, anzi, a onorare come si addice a chiunque sia riuscito a trasformare la sua vita in un’opera d’arte. Il pezzo più interessante di tante celebrazioni spetta proprio all’Università di Torino la quale ospiterà giovedì e venerdì, attraverso i suoi canali web, il convegno internazionale “Mina, la voce del silenzio: presenza e assenza di un’icona pop” i cui ospiti d’onore saranno il figlio Massimiliano Pani e Ivano Fossati. A occuparsi del primo convegno al mondo dedicato alla Tigre di Cremona da molti anni residente in Svizzera, a Lugano, sono stati Giulia Muggeo (docente di Storia del cinema all’Università di Torino), Gabriele Rigola (docente di Storia del cinema all’Università di Genova) e Jacopo Tomatis (docente di Popular music all’Università di Torino). E sono ancora molti i fan che ricordano le tre importanti apparizioni di Mina in città. Le prime due avvennero a inizio carriera, nel 1962, quando la cantante si faceva ancora chiamare Baby Gate. A ospitare i suoi concerti, ovviamente, fu il Le Roi di via Stradella dove ancora oggi si parla di lei, nei ricordi, nelle foto. La terza ospitata, invece, avvenne proprio sul finire della carriera dal vivo, negli anni Settanta, con il concerto che Mina tenne al Mac1. Da lì a poco, nel 1978, ci fu il suo addio alle scene dalla Bussola di Viareggio e il ritiro definitivo in Svizzera dove, nel 2006, si sposò con Eugenio Quaini. Da oltre quarant’anni Mina ha abituato il suo pubblico solo alla sua voce trasformandosi ancora di più in un mito vivente, in una star che ha fatto dell’arte la sua unica essenza e dei suoi brani da “Mille bolle blu”, “Ancora ancora ancora”, “La voce del silenzio”, a “Acqua e sale”, “Se telefonando”, “Volami nel cuore”, solo per citare una minimissima parte del suo vastissimo repertorio, inni nazionali della canzone italiana. Si parlerà tanto di lei nella lunga due giorni in cui gli incontri saranno serratissimi e ai quali parteciperanno anche il figlio Massimiliano Pani, il 25 marzo alle 16,30 e Ivano Fossati, il grande atteso del 26 alle 17 (UnitoMedia).