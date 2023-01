Milik al 90′, punizione da tre punti: la Juve vince a Cremona

La Juve apre il 2023 nello stesso modo con cui aveva concluso il 2022: con una vittoria. Con la Cremonese i bianconeri soffrono, rischiano più volte di passare in svantaggio ma alla fine trovano il gol partita al 90′: decisiva una punizione di Milik.

ALLEGRI CON SOULE E FAGIOLI, MIRETTI AVANTI

Allegri sceglie Gatti in difesa mentre a centrocampo spazio a Fagioli con Locatelli e McKennie con Soule sulla destra e Kostic dall’altra parte. Miretti scende in campo in attacco a supporto di Milik.

DUE GOL ANNULLATI ALLA CREMONESE

Primo tempo difficile, con la Cremonese che va a segno due volte, ma in entrambi i casi il gol non viene convalidato. Nella prima circostanza per un fuorigioco, nella seconda per un fallo commesso su Danilo in area.

DUE PALI CREMONESE, POI MILIK SEGNA AL 90′

Nella ripresa dentro Chiesa e Kean prima, Paredes e Rabiot poi. La Cremonese prende due pali: prima Dessers, poi Afena-Gyan da posizione defilata. Una serie di parate di Carnesecchi su Kean tengono il risultato sullo 0-0, fino al 90′: una punizione di Milik dalla lunga distanza beffa il portiere del club grigiorosso e consegna i tre punti agli uomini di Allegri.

JUVE A -7 DAL NAPOLI (STASERA IN CAMPO)

Settima vittoria consecutiva per la Juventus, che si mette a -7 dal Napoli capolista e a +4 sull’Inter in attesa del big match di questa sera tra nerazzurri e partenopei. Milan secondo a -2.