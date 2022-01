Migrante annega in un fiume: «L’ottava vittima del confine»

«Ucciso da Stati e confini». Recitava così lo striscione in testa al corteo che domenica è sfilato per le vie di Claviere. Settanta persone che hanno raggiunto il confine con la Francia per ricordare l’ennesimo migrante che ha trovato la morte lasciando il Piemonte e cercando di valicare le Alpi. Fathallah Belafhail (in foto, a sinistra) aveva 31 anni e proveniva dal Marocco: il suo corpo è stato trovato alla diga di Freney, a poca distanza da Modane. Come, quando e dove sia finito in acqua, è un mistero che sta cercando di risolvere la Procura di Albertville, dalla quale è anche arrivato un appello a eventuali testimoni a farsi avanti e a rivolgersi alla gendarmeria di Modane. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che l’uomo sia «arrivato dall’Italia».

Una vicenda che ricorda quella di Blessing Mathew (in foto, a destra), la 21enne nigeriana che per prima, nel 2018, ha perso la vita passando il confine da clandestina. Anche il suo corpo era stato ritrovato in acqua, a poca distanza da La Vachette e sotto accusa erano finite le forze dell’ordine francesi che, secondo alcune ricostruzioni, l’avrebbero inseguita causandone la fatale caduta in acqua. Il processo per la sua morte, però, è stato archiviato un anno fa senza alcuna condanna. Una delle prime domande a cui si cerca risposta è come Fathallah Belafhail sia arrivato in Francia. Forse, a differenza di Blessing, non transitando da Claviere, visto che Freney è piuttosto distante dal Monginevro ed è invece relativamente vicino al Frejus. Il 31enne potrebbe quindi essere passato da Bardonecchia e aver varcato il confine su un sentiero (erano i giorni dell’anormale ondata di caldo in Val di Susa, che potrebbe aver favorito la camminata notturna nei boschi) o dal tunnel del Frejus, “ospite” di un camionista ignaro oppure ancora sfruttando i servigi di un passeur. Riuscire a capire se con lui ci fosse qualcuno, potrebbe essere il primo passo per riuscire ad avere una testimonianza di cosa è accaduto quella notte. Fathallah Belafhail, secondo il conteggio dei gruppi anarchici che operano sul confine per aiutare i migranti, sarebbe l’ottava vittima dal 2018. Il timore è però che dirupi e boschi nei prossimi anni potrebbero restituire i resti di molti altri.