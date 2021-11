«Miglioramenti ma non basta»: Canavesana, disagi senza fine

Ancora ritardi sulla Canavesana, che collega Rivarolo a Chieri, e ora insorge il comitato dei pendolari: «Troppi ritardi, anche se meglio della precedente gestione». Però anche ieri, a causa di guasti tecnici, si sono registrati ritardi di oltre mezz’ora e treni soppressi.

«Da quando Trenitalia è subentrata a Gtt non si può negare che il servizio sia migliorato – spiegano i gestori del profilo Facebook di Quelli della Canavesana – ma in una settimana abbiamo nuovamente registrato ritardi che vanno da 30 a 60 minuti. Noi pendolari con il treno andiamo a lavorare ed è diventato oramai impensabile e impossibile giustificare i continui ritardi al lavoro. Molti di questi ritardi sono legati alle difficoltà croniche dei passaggi a livello che hanno costanti malfunzionamenti. Passaggi a livello che rendono difficile anche il tanto agognato passaggio all’elettrificazione della linea».

Ieri, è stata proprio una giornata esemplare come fanno sapere da Trenitalia stessa: «Per un inconveniente tecnico all’infrastruttura tra le stazioni di Settimo e Volpiano, i treni nella tratta hanno maturato un ritardo di circa 40 minuti con i seguenti treni coinvolti: 26027, 26134, 26029, 26138. Mentre per eccessivo ritardo, soppresso il 26033 Torino Stura/Rivarolo per cui i viaggiatori hanno preso il 26037 e, infine, la corsa 26144 Rivarolo/Torino Stura al posto della quale i viaggiatori hanno utilizzato il bus sostitutivo».

Ogni qual volta ci sono ritardi si innesca anche il meccanismo del sovraffollamento rendendo le corse oltre che insopportabilmente lunghe anche un disagio e un rischio per la salute. Infine come ricordato dallo stesso Comitato dei pendolari, le infrastrutture non sono gestite direttamente da Trenitalia che si occupa dei treni e non dei passaggi a livello, ma è chiaro come servano interventi per eliminare questi disagi.