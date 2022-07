Micio e Fido pronti ad andare in ferie: una famiglia su tre non rinuncia ai pet

Gli italiani hanno voglia di tornare a viaggiare e lo fanno insieme al loro animale domestico: è questa una delle evidenze emerse dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different secondo la quale sono più di 6 milioni i nostri connazionali che quest’anno si concederanno almeno una vacanza in compagnia del proprio amico a 4 zampe. Tra i proprietari che partiranno per una pausa estiva, più di 1 su 3 (34,5%) lo farà insieme a Fido o Micio. La percentuale sale al 42,4% fra chi possiede un cane e raggiunge il 58,7% tra i 45-54enni. Sebbene quasi un proprietario su 2 (45,9%) sia disposto a spendere di più pur di avere maggiori servizi per l’amico a 4 zampe, sono ancora tanti i padroni che non pensano a tutelare i loro animali con un’assicurazione che li metta al riparo da imprevisti durante le ferie e, addirittura 8,4 milioni (34,5%), tra chi possiede un animale, non sanno neanche che esistano polizze specifiche.

A misura di pet

Dall’indagine è emerso come quasi il 50% dei proprietari abbia ammesso di tenere in considerazione le esigenze del proprio animale nella pianificazione delle vacanze: in particolare 6 su 10 prima di scegliere la meta del soggiorno si informano se siano ammessi animali domestici, il 24,4% ha dichiarato di scegliere mete raggiungibili in auto, mentre 5,4 milioni scelgono posti vicini al loro luogo di residenza. Non solo; 11,2 milioni di proprietari sono disposti a pagare di più affinché l’animale goda di maggiori servizi e, nonostante l’inflazione e il rincaro generale dei beni, la percentuale di chi è disposto a pagare di più per far star bene il proprio animale in vacanza risulta più alta del 13,6% rispetto al 2020. Per queste vacanze, l’alloggio preferito risulta essere in strutture ricettive come alberghi, agriturismi, hotel e B&B, scelti da 2,3 milioni di italiani.

Le assicurazioni

Sebbene molti viaggeranno con i propri animali al seguito, sono pochi coloro che hanno l’abitudine di assicurarli da eventuali imprevisti durante le vacanze. Anzi 8,4 milioni hanno ammesso di non conoscere l’esistenza di queste polizze. Sono circa 5 milioni coloro che hanno dichiarato di aver sottoscritto in passato un’assicura – zione specifica dedicata ai pet, in aumento di circa 5 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nel 2020, mentre quasi 2 su 10 (18%) hanno detto di essere intenzionati a stipularne una in futuro.