Michelle-Tomaso ci riprovano? «Tra loro atteggiamenti intimi»

Giovanni Angiolini, il presunto nuovo amore di Hunziker, per Pasqua è volato in Messico e lo ha fatto sapere a tutti mettendo in mostra il suo corpo “fisicato” su Instagram. Lei no, è rimasta in Italia e ha preferito invece il Trentino che le stanno molto care. Ma non da sola, come spiega Dagospia, perché accanto a lei c’era Tomaso Trussardi. Michelle sui social ha mostrato le sue immagini in montagna e fin qui nulla di strano. Non ha mostrato però quello che c’era o ci sarebbe dietro, sentendo Dagospia: era dalle parti di Pinzolo e «la coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?». Anche il sito di Roberto D’Agostino mette un punto interrogativo, ma intanto la suggestione per una coppia scoppia e che potrebbe di nuovo accoppiarsi sale, in attesa di nuovi riscontri. L’amarezza e il dolore per la separazione, li aveva raccontati lei per ultima a “Chi”: «Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo. Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre». Lei ha ancora una vita davanti e tre figlie a cui pensare, anche se ormai Aurora è più che indipendente. Così spiegava di voler «capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene».

In occasione del recente compleanno di Celeste, la piccola di casa, che ha compiuto 7 anni la festa era stata con entrambi i genitori. Michelle sembrava aver voltato pagina («mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo»). Che ci abbia ripensato?