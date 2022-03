Michelle Hunziker gira pagina: «Gli sbagli più belli in amore»

Il messaggio di dolore per la guerra in Ucraina dalle assolate spiagge delle Maldive si è rivelato un boomerang, anche se la gente dimenticherà in fretta. Ma in questi giorni Michelle Hunziker ha detto anche altro, parlando per la prima volta con “Chi” dopo la separazione da Tomaso Trussardi.

Nessuna novità in vista, nessuna prospettiva di riconciliazione, solo la voglia di voltare pagina: «Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata». Con Eros Ramazzotti aveva creduto sarebbe stato per sempre, con Tomaso idem e invece è ancora lì che rimette insieme i pezzi: «Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo. Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre».

Lei però ha ancora una vita davanti e tre figlie a cui pensare, anche se ormai Aurora è più che indipendente. Reduce dal successo di “Michelle Impossibile” su Canale 5, la conduttrice spiega di voler «capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene». In fondo è successo anche negli ultimi giorni, in occasione del compleanno di Celeste, la piccola di casa, che ha compiuto 7 anni ed è stata festeggiata da entrambi i genitori.

Michelle ha già voltato pagina e pensa al futuro: «Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, pero’ ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata».