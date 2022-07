Michelle Hunziker e Giovanni: danze galeotte al Billionaire

Ci sono Vip che non tradiscono mai, nemmeno per le vacanze. Puntano sulla Sardegna, come Michelle Hunziker che in questo giorni è in Costa Smeralda con sua figlia Aurora. Nulla di strano, se non fosse che quella è la terra del suo nuovo amore, Giovanni Angiolini. Una storia che è diventata come il segreto di Pulcinella perché dallo scorso inverno a oggi gli avvistamenti sono stati molti e ogni tanto sono spuntate pure la foto dei baci tra loto due.

Ora però succede che la Hunziker e Angiolini decidano di uscire allo scoperto, anche se hanno scelto un posto in teoria riservato. L’altra sera sono andati al Billionaire, storico locale della Costa Smeralda di proprietà di Flavio Briatore. Non avevano fatto i conti con la tecnologia, perché un altro cliente del locale li ha ripresi e quelle immagini hanno fatto in fretta il giro del web. Nei video condivisi su Instagram si lasciano andare, abbracciandosi, e scatta anche un bacio (sui capelli) dell’affascinante dottore.

Non è tutto, perché anche la sua mano ad un certo punto arriva sul fondoschiena della showgirl. In fondo era già successo a giugno. Michelle Hunziker era al mare con le due figlie più piccole, Sole e Celeste, ma solo qualche giorno prima era su uno yacht al largo della Gallura, in Sardegna, insieme a Giovanni Angiolini. Nessuno può definirlo compagno, ma certamente le immagini pubblicate da ‘Nuovo’ raccontavano un’intimità e una confidenza molto intense.

Tra tuffi in mare, champagne e tramonti suggestivi, il feeling è sempre alto e il dottore sardo ha di fatto sostituito a tutti gli effetti Tommaso Trussardi, anche se l’ex marito di Michelle resta presente nella vita delle due figlie. Proprio le due figlie più piccole sarebbero il motivo che frena la showgirl dall’ufficializzare la storia con Giovanni, come spiegava il settimanale. Michelle vorrebbe dare loro ancora del tempo per somatizzare la nuova situazione amorosa della mamma e quindi cerca di fare un passo alla volta, anche se il richiamo del cuore è forte.