«Mi piacerebbe una bambina per vestirla proprio come me»

Da poco hanno festeggiato i loro primi due anni insieme, ma in realtà hanno come obiettivo la vita. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una coppia inossidabile, anche se nata per gioco al Grande Fratello Vip. Ma mai casualità è stata più benedetta, perché evidentemente era destino che si incontrassero e facessero progetti insieme.

Quello più importante? Il matrimonio, una parola che entrambi non hanno paura di pronunciare, come hanno fatto negli studi di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. A confermare l’idea è stato proprio lui che fino ad oggi aveva in realtà un’idiosincrasia per i legami duraturi: «Non avevo mai pensato di sposarmi prima d’ora, ma Giulia mi ha fatto venire voglia. Con lei mi è scattato qualcosa dentro. Io voglio sposarla». E quindi conferma davanti a tutti che «la proposta arriverà, più prima che poi».

Quindi l’anello, quello buono per fidanzarsi ufficialmente, non è ancora arrivato ma è in cantiere. Così come il progetto di allargare la famiglia. Lui è già padre di Leonardo, nato dalla precedente relazione con la modella Ariadna Romero, e il figlio è entrato in perfetta sintonia anche con Giulia. Un bambino loro però sarebbe un altro traguardo: «Mi piacerebbe molto avere una bambina, in modo da poterla truccare, vestire, crescere insieme a lei come una mamma per amica», ha confessato la Salemi.

In realtà però le parole più dolci se le sono rivolte a vicenda, spiegando che cosa li ha uniti all’inizio e li tiene legati ancora adesso. «Per me Giulia è casa, è il mio rifugio, mi protegge, è la mia complice, amica, amante, è il mio tutto. Il sorriso non lo perdiamo mai, l’obiettivo di ogni giorno è farla sorridere». Spalle larghe su cui appoggiarsi e lasciarsi andare, lo conferma pure lei: «Siamo il porto sicuro l’uno dell’altra. Avere una persona di cui ti puoi fidare è raro. Apprezzarsi per quello che si è veramente è una fortuna. E soprattutto riuscire a ridere ancora dopo due anni».

Per adesso va bene la convivenza e una carriera che per entrambi sta entrando in una fase decisiva. Ma ora i fan della coppia sanno che l’orizzonte si può spostare anche più in là, senza problemi.