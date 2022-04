«Mi piacerebbe essere mamma, ma per il pancione c’è tempo»

«Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito». Parlava così qualche mese fa Federica Pellegrini al settimanale “F’ e ora che la data del matrimonio, previsto a Venezia nella seconda parte di agosto, si avvicina tutti stanno attenti anche alla sua linea.

Così una delle ultime immagini postate dalla campionessa sta facendo discutere. Perché per Pasqua lei e Matteo Giunta sono volati in Sicilia. Tra una visita al centro storico di Sciacca e un’altra alla Valle dei Templi di Agrigento, Federica non ha resistito al richiamo della piscina. Nonostante l’acqua evidentemente ancora non calda, ha indossato il suo costume e si su è tuffata. Una scena normale, se non fosse per le forme che a molti sono parse più arrotondate del solito. Solo qualche porzione di cassata in più nelle vacanze pasquali, oppure ha qualcosa da farci sapere?

In effetti in cima alle priorità di Federica in realtà c’è il desiderio di diventare mamma. Lo aveva confermato nell’intervista al settimanale “F’ parlando della sua vita pubblica ma anche di quella privata: «Credo che lo sport rimarrà e anche un po’ di tv, se continueranno ad arrivarmi proposte. Però, se a un certo punto non mi chiamassero più, non avrei problemi a fare solo la mamma».

In attesa di conferme, intanto c’è una cerimonia da preparare. Di recente a Silvia Toffanin però ha raccontato anche l’altro giorno importante, quello dell’anello: «Un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro Matteo facesse passare più tempo. Il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive e solo dopo sono subentrati i sentimenti. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo».