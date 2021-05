Mezzo milione di euro in contanti per comprare la “droga dei Vip” [VIDEO]

Mercoledì mattina personale della Squadra Mobile di Torino ha tratto in arresto due cittadini italiani di 44 e 49 anni per la violazione della normativa in materia di stupefacenti. Gli investigatori hanno notato i due soggetti a bordo di due diverse autovetture parlare all’interno di un’area di sosta con l’autista di un autoarticolato con targa spagnola. Dopo pochi minuti, i tre sono ripartiti e hanno raggiunto un capannone industriale a Grugliasco.

Dopo pochi minuti il camion si è allontanato e, immaginando che fosse stata effettuata una consegna di un carico di sostanza stupefacente, gli agenti hanno deciso di fare accesso nella struttura bloccando i due, intenti ad aprire sette pacchi risultati contenere complessivamente 252 chilogrammi lordi di hashish.

Ulteriori perquisizioni presso altri immobili nella disponibilità di uno degli arrestati hanno consentito di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo per un peso di 94 chilogrammi, circa 549mila euro in contanti, una macchina conta soldi, materiale per il confezionamento e numerosi cellulari.

Ciascun pacco di sostanza stupefacente era contraddistinto da un marchio adesivo riproducente calciatori, personaggi famosi o altri marchi vari. I due soggetti arrestati sono imprenditori nel settore dell’abbigliamento e dei tabacchi, sostanzialmente privi di significativi precedenti.