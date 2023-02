Metropolitana a Rivoli, altri sette anni di lavori. Ma servono 270 milioni

Ancora sette anni di attesa per completare il percorso della prima linea di Metropolitana da piazza Bengasi al centro di Rivoli. Ma, soprattutto, altri 270 milioni di euro per finanziare un progetto che, per il momento, si limita ad uno studio di fattibilità presentato al ministero delle Infrastrutture dalla “cordata” dei sindaci di Collegno, Rivoli e Grugliasco insieme con la Città Metropolitana e la Regione. L’occasione per rilanciare un sogno che, ormai, dura da più di trent’anni è il sopralluogo alle nuove stazioni che nel 2025 porteranno fino a Cascine Vica, passando per il centro cittadino e il Villaggio Leuman, incrociando anche la Certosa Reale. I lavori di quest’ultima tratta erano cominciati due anni fa e «per la primavera ultimeremo la galleria del secondo lotto» così da completare almeno il cantiere entro il 2024 dopo aver fatto partire, a marzo, l’armamento della linea con la posa dei prima binari. Completata questa tratta si dovrà cominciare a ragionare sull’ultimo chilometro per raggiungere Rivoli. «Dal punto di vista ingegneristico la tratta verso il centro di Rivoli centro è il prolungamento ovvio e naturale su corso Francia, facendola diventare attrattiva anche per il possibile collegamento con il Museo di Arte contemporanea ospitato al Castello» ha evidenziato l’amministratore delegato di InfraTo, Bernardino Chiaia. Anche di questo progetto, venerdì prossimo, il governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo, discuteranno con il ministro Salvini, dopo un primo incontro avuto circa un mese fa proprio per discutere della metropolitana e della possibilità di nominare un commissario per la realizzazione della seconda linea. «Chiediamo il prolungamento della metropolitana da Cascine Vica a Rivoli» spiega il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, facendosi portavoce anche degli altri colleghi di Rivoli e Grugliasco. «Siamo un territorio compatto e coeso. Tutti insieme chiediamo questo prolungamento che va a beneficio della zona ovest, con Torino e della zona sud. Una Città Metropolitana che deve guardare al futuro nel nome della sostenibilità». L’ipotesi di costo va da 250 a 270 milioni di euro. «Noi pensiamo che con la rappresentazione della necessità di questo prolungamento si possa far comprendere al governo che le opere strategiche come la metropolitana servono a tutto il Paese e non solo ai territori dove vengono costruite» conclude Casciano, trovando una sponda nella Regione. «Oggi è stato depositato dalla Città di Torino lo studio di fattibilità tecnica che vuol dire che si può fare e quanto costa, e questo è il punto di partenza per chiedere i soldi a Roma» ha commentato il governatore Cirio. «Siamo fiduciosi sulla possibilità di finanziare quest’opera perché con il Pnrr ci sono tante risorse che faticheranno a essere spese e aver già realizzato e depositato lo studio rappresenta un punto a vantaggio di Torino e del Piemonte».