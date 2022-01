Metropolitana fino a Pescarito: adesso c’è il progetto (segreto)

I Comuni di San Mauro e Settimo spingono ormai, da tempo, per l’arrivo della linea 2 della Metropolitana al Pescarito. E, almeno sulla carta, il deposito della linea 2 e un grande parcheggio di interscambio dovrebbero trovare “casa” proprio al Pescarito (una vecchia aria industriale), sul suolo del Comune di San Mauro, a due passi dall’Ospedale civico di Settimo di via Santa Cristina. La Linea 2, questo è il progetto, si estenderà tra San Mauro a Nord e Orbassano a Sud, attraversando i territori di Torino, Beinasco e Rivalta per un totale di 28 chilometri e 32 fermate, oltre a tre parcheggi di interscambio e due depositi-officina. Il tracciato ha uno sviluppo di circa 28 chilometri lungo il quale saranno realizzate 32 stazioni. Progettata per essere compatibile con le diverse tipologie di treni in commercio, sia su gomma che su ferro, la nuova linea avrà caratteristiche simili alla 1 (sarà di tipo “automatico leggero” senza conducente), ma se ne differenzierà necessariamente anche per tener conto dello sviluppo tecnologico intervenuto in questi anni. Tre le tratte lungo le quali è stato suddiviso il percorso che dal tracciato originariamente previsto nel bando per la progettazione preliminare si è poi allungato a sud-ovest e a nord-est: a quella centrale, tra le stazioni Anselmetti e Rebaudengo (circa 15.700 metri e 23 stazioni), si sono aggiunte le estensioni verso Orbassano (circa 5.700 metri e 5 stazioni) e San Mauro (circa 6.500 metri e 4 stazioni). Fin dalla fase di analisi della domanda di mobilità è infatti emersa chiara la necessità, per la sostenibilità finanziaria dell’infrastruttura, di massimizzarne la capacità di trasporto, creando altresì un vero e proprio sistema di connessioni intermodali col trasporto pubblico e privato.