Metropolitana di Torino, inaugurata dopo 9 anni la tratta Lingotto-piazza Bengasi [LE FOTO]

Con nove anni di ritardo rispetto all’originaria tabella di marcia, la metropolitana di Torino arriva finalmente al capolinea. Da oggi, infatti, entra ufficialmente in funzione l’ultimo tratto di circa 2 chilometri, che collega il Lingotto con piazza Bengasi e, in sostanza, la periferia ovest del capoluogo con la periferia Sud (ed i confini di Moncalieri). Due le nuove stazioni previste lungo la nuova tratta – Italia 61 e Bengasi – che, si stima, possa far crescere i passeggeri di circa 6 milioni l’anno (il 12,5% in più), togliendo dalle strade cittadine 10 mila veicoli.

La sindaca Appendino: “L’avevamo promesso, è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta”

Secondo l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi: “Oggi a Torino abbiamo inaugurato la nuova tratta della Metro dal cuore di Nizza Millefonti al confine con Moncalieri: 2 km e 2 nuove fermate ‘Italia 61’ e ‘Bengasi’ per trasportare sei milioni di passeggeri in più all’anno. Ora guardiamo alla connessione con l’area metropolitana a sud”.