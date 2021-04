Metropolitana di Torino, guasto tecnico per la tratta appena inaugurata: bus sostitutivi dal Lingotto a piazza Bengasi

Appena aperta e già ferma, sia pure per pochi minuti. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi alla nuova tratta della metropolitana di Torino, inaugurata venerdì scorso, dopo quasi dieci anni di lavoro, e costretta al primo “guasto tecnico“. Il servizio di trasporto urbano è stato sospeso per circa mezz’ora, nei circa 2 chilometri di percorso tra Italia 61-Bengasi, e sostituito da bus (a coprire le ultime due fermate).

GLI AVVISI DELLA GTT

Ad essersi guastato, a quanto pare, sarebbe stato uno scambio in corrispondenza del capolinea in piazza Bengasi, con i convoglio costretti a fermarsi al Lingotto. “La metropolitana, per un problema tecnico, viene esercita nel solo tratto Lingotto-Fermi – si legge negli avvisi dell’ultima ora sul sito della Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale -. Sul tratto scoperto Bengasi-Lingotto verranno prolungate le linee di superficie 35 e 1. Seguiranno aggiornamenti”. Il servizio è ripreso poco dopo le 14.