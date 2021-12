Metro Uno, concluso lo scavo: «Pronta per dicembre 2024»

Con cinque giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma si è concluso lo scavo del primo tratto della galleria Collegno-Cascine Vica. «Rispetteremo la consegna prevista tra novembre e dicembre del 2024» assicurano gli ingegneri di Infra.To. L’opera dovrebbe essere completata entro il 2022, dopodiché ci vorrà ancora almeno un anno per i collaudi. «Raccogliamo oggi il frutto di un lavoro cominciato tanti anni fa – commenta il sindaco Stefano Lo Russo -. Siamo noi ad abbattere simbolicamente il diaframma, ma il finanziamento è stato possibile grazie all’impegno dei parlamentari del territorio che se ne sono occupati nella precedente legislatura».

Lo scavo di 1.050 metri è risultato particolarmente complesso perché ha previsto «il sottoattraversamento della linea ferroviaria Torino/Modane, che è rimasta in esercizio» precisano ancora da Infra.To. Procedono inoltre i lavori per la realizzazione della galleria artificiale lungo via De Amicis e delle quattro stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica). Oltre alla creazione del parcheggio di interscambio a Cascine Vica. Al taglio del nastro del tunnel di Certosa erano presenti anche i sindaci di Collegno, Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, di Grugliasco Roberto Montà e l’amministratore unico di Infra.to, Massimiliano Cudia. «Riaffermiamo il rapporto tra infrastrutture e capacità di generare investimenti per la qualità dell’abitare e in vista di un nuovo sviluppo economico – commenta Montà -. Abbiamo attraversato una fase in cui investire faceva paura. Oggi invece è più che mai chiaro che una amministrazione che non guarda a distanza di 10-15 anni fallisce il proprio ruolo».

Quando sarà completato, il prolungamento verso ovest della linea uno della metropolitana attraverserà in galleria anche i Comuni di Collegno e Rivoli, per un’estensione complessiva di 3,4 chilometri. «C’è grande voglia di investimento nei nostri territori – commenta Casciano -. Oggi i cittadini subiscono l’impatto dei lavori, ma sarà un investimento per tutti. Vogliamo muoverci come in una moderna città europea». Rivoli poi sogna già un nuovo collegamento da Cascine Vica al centro cittadino, che potrebbe essere reso possibile grazie all’arrivo di altri 250 milioni legati ai fondi Pnrr. «Vi aspetto nel 2024 a Rivoli» chiosa il primo cittadino Tragaioli. Nel frattempo Lo Russo tiene gli occhi puntanti sulla progettazione della linea due della metropolitana. «Non riguarderà solo il tessuto urbano della città di Torino, ma andrà a servire anche i Comuni confinanti» sottolinea.