Metro mutilata, Passante fermo: le grandi opere restano al palo

Caro materiali e bollette mettono in crisi le grandi opere. La coperta è corta e il Comune inizia a tagliare dalle infrastrutture. Il piano di risparmio energetico non è ancora pronto e nel frattempo si rivedono i progetti in partenza. La prima a fare le spese dei prezzi che salgono è la linea due della metropolitana. Con il 20% in più di costi e un progetto da portare a termine, si paventa che verranno tagliate due – o tre – fermate. «Tra le ipotesi che si stanno valutando c’è anche quella di non realizzare alcune delle stazioni che erano inizialmente previste» conferma il sindaco Stefano Lo Russo. «Sono considerazioni che sono in corso di valutazione: l’obiettivo prioritario è di far partire assolutamente la gara e avviare i cantieri quanto prima». Il caro materiali ha fatto schizzare alle stelle i prezzi. «Avendo noi una capienza finanziaria definita è chiaro che questa dev’essere capace di assorbire questo incremento economico» argomenta il sindaco, ma non specifica quali saranno le stazioni a essere eliminate. Sulla vicenda è intervenuta la capogruppo del Pd Nadia Conticelli: «Il tratto centrale è certamente più costoso perché passa nel centro storico, lì, se necessario, le fermate possono anche essere più distanti perché è giustamente ben servito dai mezzi pubblici» sottolinea. Problemi anche per il Passante Nord, che sarebbe dovuto essere pronto a febbraio 2022. Almeno così recita il cartello affisso davanti al cantiere di corso Venezia. Qui gli operai al lavoro non ci sono. Tutto sembra essere stato abbandonato. I lavori in carico a Scr, Gtt e Rfi si sono interrotti per via del caro materiali, ma i tre enti rimpallano le responsabilità. «Attendiamo l’esecuzione dei lavori di Gtt» dichiarano da Rfi. «Il cantiere del sesto lotto è a carico di Scr» spiegano da Gtt. E neppure Scr offre spiegazioni in merito. Nel frattempo però il sindaco Lo Russo non nasconde una forte preoccupazione. «Il Passante è fermo a causa del caro materiali, e attualmente abbiamo 120 gare d’appalto che rischiano di andare deserte». Inoltre, nel pomeriggio di ieri, si è tenuto un nuovo incontro della task force incaricata di decidere come contenere i conti dell’Ente. Al vaglio, tra le altre cose, l’accensione ritardata – e lo spegnimento anticipato – delle 100mila lanterne a led della città.