Mercoledì si accende il velox dopo il trasloco per la metro

Apartire dal prossimo mercoledì, in corso Francia a Collegno, in prossimità della fermata “Paradiso” della metropolitana, entreranno in funzione i nuovi velox.

Il limite di velocità sarà sempre lo stesso: 50 km/h. Chi supererà il limite, verrà sanzionato come da codice della strada: per un superamento massimo di 10 km/h multa da 41 euro a 168 euro; dai 10 ai 40 km/h, multa che va da 168 a 674 euro e 3 punti in meno sulla patente; tra i 40 km/h e i 60 km/h, multa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente, oltre alla sospensione della stessa da uno a tre mesi; oltre 60 km/h, multa da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a un anno. Le violazioni commesse tra le 22 e le 7 sono aumentate di un terzo.

Il velox era stato spento nell’estate 2020 a Santa Maria, per fare spazio al cantiere della metropolitana, a partire da metà giugno 2021 verranno messi in funzione all’incrocio tra via Plava e via Podgora e, nel senso opposto, all’incrocio fra via De Amicis e corso Antony, in borgata Paradiso. Contestualmente all’installazione degli autovelox nella zona sono stati chiusi gli accessi da e per i controviali nei tratti non regolati da semaforo. Nell’ottobre 2020 in questo tratto di strada, un uomo perse la vita a seguito di un incidente stradale.

Recentemente, quando era stato annunciato il ritorno dei velox in zona, in tanti avevano criticato il sindaco Francesco Casciano di voler fare cassa: «Ma non è così. Se avessimo pensato a fare cassa non avremmo aspettato un anno abbondante. Bisogna fare delle scelte e alla velocità preferiamo la sicurezza di tutti. Purtroppo a Collegno si corre. Si superano abbondantemente i limiti di velocità».