Mercoledì la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: sugli spalti del Mapei ammessi 4.300 tifosi

Mercoledì 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà la finale di Coppa Italia (Timvision Cup) tra Atalanta e Juventus. L’evento sportivo vedrà il ritorno sugli spalti di 4.300 tifosi (il 20% del totale come stabilito dal Comitato tecnico scientifico). Per garantire il rispetto delle procedure d’ingresso dei supporter, la Lega di Serie A si avvale dell’App gratuita “Mitiga“.

Per accedere allo stadio è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle indicazioni che seguono:

• Scaricare la APP Mitiga e registrarsi. In caso di minori di 14 anni consultare la sezione FAQ del sito www.mitigaitalia.it; assicurarsi che l’APP sia aggiornata al 17 maggio 2021;

• confermare sull’APP Mitiga l’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021;

• effettuare un TAMPONE a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita), esclusivamente presso uno dei centri convenzionati Mitiga (la lista dei centri è disponibile sia all’interno dell’APP che sul sito www.mitigaitalia.it)

• presentarsi allo stadio muniti di documento d’identità, idonei dispositivi di protezione individuale, biglietto e smartphone con QR code Mitiga (che apparirà di colore verde)

In alternativa, potranno accedere allo stadio:

coloro che hanno completato la procedura di VACCINAZIONE o sono in possesso di certificato che attesti la GUARIGIONE da Covid-19 in epoca successiva al 19/11/2020 dovranno:

• Scaricare la APP Mitiga e registrarsi. In caso di minori di 14 anni consultare la sezione FAQ del sito www.mitigaitalia.it; assicurarsi che l’APP sia aggiornata al 17 maggio 2021;

• confermare sull’APP Mitiga l’autodichiarazione dello stato di salute 48 ore prima della partita

spuntando la casella relativa all’avvenuta vaccinazione O dell’avvenuta guarigione

• presentarsi allo stadio almeno 2 ora prima della partita muniti di documento d’identità, idonei dispositivi di protezione individuale, biglietto, smartphone con QR code Mitiga (che apparirà su sfondo rosso) e certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione

In tutti i casi in cui si sia seguita una delle procedure indicate e il QR-Code Mitiga sia su sfondo grigio, recarsi con i documenti relativi presso i desk che saranno indicati. È consigliabile che anche i soggetti vaccinati o guariti eseguano la procedura con TAMPONE, in modo da facilitare e sveltire le operazioni di ingresso.