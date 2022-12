Mercatini d’antiquariato, cultura e sport per rilanciare piazza Carducci e Bengasi

La cultura, lo sport, i mercatini. Sono le tre parole chiave che la Circoscrizione 8 spera di sfruttare nell’ambito del rilancio di due piazze storiche a cavallo tra Nizza Millefonti e il Comune di Moncalieri: ossia Carducci e Bengasi. Oggi oggetto di parziali interventi di riqualificazione. Ancora incompleti. Dalle pedonalizzazioni sull’asse di via Nizza all’arrivo della metropolitana.

«Al lavoro»

«Stiamo lavorando a dei progetti di rilancio per il 2023» ha spiegato il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. Per piazza Bengasi sarà necessario capire quali sono le intenzioni della Città nell’andare a realizzare il futuro parcheggio d’interscambio. «Il primo nostro progetto – continua Miano -, è ridare vita all’ex Dazio, restituendolo alla collettività e allontanando il degrado». E per il quale la 8 si è già spesa proponendo la realizzazione di un centro d’incontro o, in alternativa, di una biblioteca. Altro capitolo è quello del ritorno del mercato, oggi collocato in via Onorato Vigliani. «Ma prima dovremo studiare iniziative con il Comune di Moncalieri».

Piazza Carducci

Nata come parcheggio, negli anni piazza Carducci è stata oggetto di alcuni lavori di ammodernamento. Con la realizzazione di due esedre pedonali destinate alla socialità, al termine di un grosso lavoro di interlocuzione tra l’amministrazione, da una parte, e i residenti e i commercianti, dall’altra. Per il futuro si cercherà di puntare su mercatini d’antiquariato o del vintage (in stile Gran Madre) e su interlocuzioni son soggetti culturali e sportivi per realizzare nuovi eventi (dai festival a partitelle amatoriali).