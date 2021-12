“Menu di Natale e Capodanno, nel segno dell’eccellenza italiana”

Le feste sono speciali al ristorante “Il Cavaliere” della famiglia Carratello. Siamo in via Angelo Mosso 8 a Torino, tra via Pietro Cossa e corso Marche, a pochi passi da piazza Massaua e dalla “stazione Massaua” della metropolitana e dell’uscita della tangenziale. C’è sempre quel pizzico di originalità nelle ricette dello chef che fanno accogliente e golose le tavole del ristorante.

Ma andiamo per gradi. Le feste stanno per arrivare e fervono i preparativi in cucina. C’è una scelta scrupolosa quando si tratta di ingredienti e le proposte sono sempre impareggiabili. Ecco la sorpresa “sotto l’albero di Natale”.

I piatti del Natale e di Capodanno: raffinatezza e tanto gusto

Andrea Carratello, il titolare, invita a festeggiare il pranzo di Natale gustando le ricette da mille e una notte. A cominciare dalla deliziosa battuta di fassona con julienne di carciofi, dalla tartare di ricciola con mango e mandorle tostate, il tentacolo di polpo alla griglia su mousse di ceci e il flan al Castelmagno con pere e miele di castagne.

I primi sono raffinati per l’occasione: risotto con calamari e vongole veraci al Prosecco e agnolotti del plin ai “Tre arrosti”. Dopo il sorbetto, una pausa fresca e invitante, il pranzo prosegue nel segno della tradizione, con brasato al Barolo, involtini di pesce spada con pomodoro confit e olive taggiasche accompagnati da patate croccanti cotte al forno. Dessert per finire in dolcezza. Innaffieranno co’ tante bontà vini della casa, bibite, birra, acqua. E’ gradita la prenotazione (menu 45 euro). Alla sera il menù è alla carta, come alla cena della vigilia.

Il Capodanno riserva delle proposte da non mancare, per festeggiare nel vero gusto l’inizio del 2022.

La pizza: il segreto della sua bontà e le new entry

Dall’impasto classico o multicereale, a base di semi di lino, di girasole, di sesamo, che conferisce alla pasta maggiore croccantezza e digeribilità, dalla lunga lievitazione, al mattone e al tegamino, questa è la pizza de “Il Cavaliere”.

Provatela con carciofi, bufala, aglio, prezzemolo e scaglie di grana in uscita. Le new entry? Sono la fantastica Bra Dop, la mortadella e pistacchio e la Gustosa. Provare per credere!

Speciale è la farinata classica e farcita

Chiuso il lunedì e il sabato a pranzo.

RISTORANTE IL CAVALIERE

Via Angelo Mosso 8

Torino

011.77.32305

www.ilcavalieretorino.com