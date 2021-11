“Mentre discutiamo sul green pass, la maggioranza precarizza il lavoro e ci appioppa le scorie nucleari”

«Dietro alla narrazione mainstream che si concentra quasi unicamente sui “No-Green Pass” pericolosi per la democrazia e sulla terza dose di vaccino, scavando più a fondo troviamo una serie di notizie passate invece sotto silenzio». Questa l’accusa della deputata torinese Jessica Costanzo, che lancia l’allarme su alcune criticità rispetto all’azione del Governo, a partire dal lavoro: «Innanzitutto lo stralcio del decreto Dignità che aveva dalla sua il merito di incentivare contratti di lavoro più stabili e di ostacolare il precariato perenne. Ebbene, in nome della pandemia sindacati e sinistre hanno ritenuto opportuno che la dignità venisse sacrificata in nome dell’emergenza. Emergenza che ha trasformato il personale sanitario (medici, dottori, infermieri, oss) da eroi cui tributare cori durante la pandemia a lavoratori sospesi dalle loro funzioni in caso di mancata vaccinazione, nonostante la carenza di personale nelle strutture ospedaliere e l’insufficienza di concorsi».

E le difficoltà economiche per i cittadini sono ancora molto forti: «Nella guerra tra poveri innescata tra Sì-vax e No-vax le persone comuni intanto devono fare i conti con il caro prezzi dei beni di prima necessità e con le bollette salite alle stelle – aggiunge la parlamentare di “L’Alternativa c’è” – Quando però in Parlamento si propongono soluzioni costruttive come l’abolizione del canone Rai dalla bolletta della luce (come ci chiede anche l’Europa) allora il governo si trincera dietro ai no. Quando andando a scartabellare si scopre che in ogni bolletta paghiamo ancora il finanziamento agli inceneritori (quota del CIP/6/92) il governo tira dritto e dice che questa è la strada giusta».