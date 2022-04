Mennea, parco Dora, Valentino: sport nei parchi insieme al Cus

I parchi come palestre a cielo aperto grazie a Torino OnMove, il progetto firmato Cus Torino in collaborazione con Università degli Studi, Campus Edisu Piemonte, Fondazione Collegio Einaudi. A sostenere l’iniziativa la Città di Torino che ha accordato il patrocinio. Il progetto è stato selezionato nell’ambito del bando “Muoviamoci” della Fondazione Compagnia di Sanpaolo. «Un progetto di valore – ha spiegato il presidente del Cus, Riccardo D’Elicio -, che aiuterà ad avvicinale la cittadinanza alla pratica sportiva e all’attività all’aria aperta. È un’idea innovativa che porterà i nostri istruttori a contatto con i cittadini e farà crescere questa grande palestra a cielo aperto, i nostri parchi». “Torino OnMove” è stato selezionato per sostenere e diffondere l’attività fisica e sportiva come strumento di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita.

Da questo mese, e fino a giugno 2023, gli iscritti potranno scegliere tra numerose attività che si svolgeranno in dieci parchi del capoluogo: Valentino, Pallerina, Ruffini, Colonnetti, Mennea, Sempione, Crescenzio, piazza D’Armi, Dora e Giardini Reali. Le attività sportive si svolgeranno con cadenza bi/trisettimanale e varieranno dalle più tradizionali corse e camminate ad allenamenti a corpo libero, stretching, controllo della respirazione e molto altro. Tutte le attività saranno supervisionate da laureati in Scienze Motorie o tecnici esperti e sono uguali per tutti i luoghi e proposte in forma personalizzata da ogni insegnante. In ogni parco l’orario prevede il ritrovo alle 18 e il termine della lezione alle 19.30. Le iscrizioni sono aperte e l’abbonamento avrà il costo di 10 euro al mese per ogni parco e comprenderà: il tesseramento Cus con assicurazione, la partecipazione a tutte le attività e un kit di benvenuto.