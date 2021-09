Meloni contestata in piazza Castello: “Assassina”

Una giornata non facile per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi in piazza Castello a Torino. Difatti alcuni dei rappresentanti dei ‘no green pass’ si sono presentati al suo cospetto al grido di ‘Assassina’, ribadendo il proprio no al certificato vaccinale. Da ricordare che nei giorni scorsi anche Giuseppe Conte del MoVimento 5 Stelle e il leader della Lega Matteo Salvini sono stati duramente contestati.