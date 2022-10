Melissa Satta ritorna single: «Con Mattia Rivetti è finita»

Come uno tsunami, improvviso e inatteso. Eppure c’è un’altra coppia Vip che salta, anche se in questo caso non ci sono matrimoni da sciogliere. Melissa Satta e Mattia Rivetti non stanno più insieme e non è solo un’indiscrezione della stampa rosa ma una certezza.

La loro storia d’amore è arrivata al capolinea, ce lo dice lei con un post nelle sue Stories. Instagram Stories: «Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa». Non c’è una virgola prima del nome, pensiamo sia solo una dimenticanza ma il dubbio rimane.

Nessun dubbio invece sul significato anche se la notizia arriva assolutamente inattesa. Erano stati in vacanza assieme, apparivano felici e lei da poco ha anche riattaccato a lavorare a Sky Sport con gli stessi due programmi della passata stagione. L’ultima foto insieme, un bacio davanti a un romantico tramonto in Sardegna, è dell’8 settembre ma nessuno pensava ad un finale così repentino.

Nei mesi scorsi Melissa, intervistata dal settimanale “F”, parlava dei suoi amori, in particolare della storia con Kevin Boateng: «Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci. Abbiamo riflettuto sui nostri errori e per un po’ abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio… Non nascondo di aver sofferto tantissimo. Una separazione è un fallimento».

Sofferenza ma anche paura, perché lei sa bene che stare accanto a un personaggio così famoso non è facile. «Un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione che comporta stare al fianco di una donna popolare. È qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta». Ma con Mattia Rivetti era tutto perfetto. «Ha principi, educazione, rispetto: ho molto apprezzato la sensibilità con cui è entrato nella vita di mio figlio».

E quando era stata ospite di Verissimo aveva confermato che finalmente aveva trovato l’uomo giusto, anche per allargare la famiglia: «Maddox ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto». Ma ora sappiamo che non sarà così.