Melissa Satta e Steven Zhang: «Qualcosa più di un’amicizia»

Talmente strano da sembrare vero. Perché da quando Melissa Satta, quattro mesi fa, ha ufficializzato il suo addio a Mattia Rivetti le possibili spiegazioni della rottura sono state molte anche se tutte portavano ad una sola direzione. I due non intendevano più il rapporto nello stesso modo. Ora però l’ex Velina, che da un paio di anni è a Sky Sport per parlare di calcio e non solo, potrebbe essere di nuovo innamorata. Tifosa milanista dichiarata da sempre, il suo cuore batterebbe per un interista. Non uno qualunque, ma il presidente dei nerazzurri, Steven Zhang. Una voce che circola già da qualche tempo e che ora è stata di nuovo alimentata da alcuni indizi social. Prima un selfie insieme in discoteca, poi qualche “like” o commento sparso sui social. Così Dagospia parla di «qualcosa di più di un’amicizia, un legame affettuoso che va anche al di là del tifo», anche se entrambi fino ad oggi hanno preferito non commentare assolutamente. Eppure mercoledì scorso dopo la vittoria interista contro il Milan nella Supercoppa Italiana, lei ha commentato con un «Complimenti» il post con cui Zhang festeggiava il risultato. Una parola sola, ma è bastata a scatenare il gossip su una loro relazione. In fondo però se della vita sentimentale di Melissa sappiamo praticamente tutto, di lui invece nulla. La lunga storia d’amore e il matrimonio con Kevin Prince Boateng, la nascita di Maddox, un primo addio cercando di rimediare nei mesi successivi e un secondo che è diventato definitivo. Con Mattia Rivetti, imprenditore nel campo della moda, sembrava che la Satta avesse finalmente ritrovato pace e sono stati insieme un paio di anni anche se poi è finita pure con lui. Zhang invece è molto conosciuto per la sua attività nell’impresa di famiglia, il Suning Holdings Group che dal 2016 ha acquistato le quote di maggioranza dell’Inter, di cui Steven è presidente dal 2018. Secondo la rivista Forbes avrebbe un patrimonio personale sarebbe di 7,5 miliardi di dollari, ma non si è mai fatto vedere in giro con fidanzate o presunte tali. Ecco perché le voci di una loro liaison suonano strane, ma in fondo tra Inter e Milan negli ultimi anni ci sono stati molti affari.