Melissa Satta è innamorata? A Sankt Moritz con Percassi

La pausa della Serie A ha scatenato i volti della tv legati al calcio che si sono goduti un periodo di ferie invernali più lungo del solito e ne hanno approfittato per fare il pieno. Come Melissa Satta: prima al mare e poi in montagna dove forse ha anche trovato l’amore. Un paio di settimane fa l’ex Velina era a Miami e si è goduta il sole della Florida in compagnia della amiche. Il miglior modo per dimenticare l’amarezza della fine improvvisa con Mattia Rivetti, suo compagno per quasi per due anni.

Rientrata in Europa, però, si è fermata poco a Milano e ha deciso di fare una puntata sulle nevi svizzere di Sankt Moritz. Più o meno negli stessi giorni c’erano anche Michelle Hunziker con le due figlie più piccole ma anche Ilary Blasi che ha portato Isabel e incontrato il suo nuovo amore, Bastian Muller.

La Satta era da sola anche se c’è chi avanza sospetti. Come la pagina di gossip The Pipol che svela un clamoroso retroscena. «Lo scorso weekend non è passata inosservata la vicinanza tra Melissa Satta e l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi. I due sono stati presentati dall’amica in comune Cristiana Corradi. Semplice amicizia o qualcosa di più?», è scritto.

Stefano è uno dei figli di Antonio Percassi, patron dell’Atalanta in Serie A rimasto al timone anche dopo l’accordo con un fondo americano. Lui tifa per i neroblù ma ha anche un’attività molto conosciuta non solo in Italia. Guida infatti il marchio di cosmetici Kiko, che è partito da Milano per allargarsi al resto del Paese. In fondo l’attività di famiglia è il retail e la moda, lui ha solo scelto un campo affine.

Molto presto per parlare di rapporto speciale tra i due, anche perché Melissa era uscita allo scoperto con Mattia Rivetti solo diversi mesi dopo che avevano cominciato a frequentarsi. Lei si era fidata aprendo il cuore ma è rimasta bruciata. Tutto perfetto fino a settembre di quest’anno, quando è arrivata la svolta clamorosa in negativo. Secondo il settimanale “Oggi”, che ha ricostruito la vicenda andando a fondo, sarebbe stato l’imprenditore milanese a mettere un punto alla storia perché non se la sarebbe sentita di prendersi responsabilità maggiori.